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Vahşet! Tartıştığı eşini çocuklarının önünde boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Tartıştığı eşini çocuklarının önünde boğazını keserek öldürdü

KARABÜK'te Vedat Düzduran tartıştığı eşi Hatice Düzduran'ın boğazını bıçakla kestikten sonra kendisini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hatice Düzduran hayatını kaybederken, Vedat Düzduran ise tedavi altına alındı.

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Vahşet kelimesinin anlatmakta yetersiz kalacağı olay, Karabük'ün Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda meydana geldi. Vedat Düzduran (43), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin Düzdüran ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynuna savurdu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yıkılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat Düzduran, kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice Düzduran Özel Medikar Hastanesine, cani koca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ara ara kavga ediyorlardı

Gazetecilere konuşan dede Hayri Düzduran, "Ara ara kavga ediyorlardı. ‘Şarj aletini alacağım’ diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. ‘Barışmam baba’ dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

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