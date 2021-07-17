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Joe Biden 'insanları öldürüyorsunuz' dedi Facebook yanıt verdi

Joe Biden 'insanları öldürüyorsunuz' dedi Facebook yanıt verdi

Joe Biden aşılar konusundaki yalan bilgilerin dolaştığı gerekçesiyle Facebook'u suçlayarak 'İnsanları öldürüyorsunuz' demişti. Facebook'tan yanıt geldi.

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Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Biden'ın, platformun Kovid-19 ve aşı hakkındaki yanlış bilgilerle 'insanları öldürdüğü' yönündeki çıkışına yanıt vererek, bu sözlerin 'gerçeklere dayanmayan suçlamalar' olduğunu açıkladı.

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan yanlış bilgilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını ve bunun da aşılama oranlarını düşürdüğü yönündeki çıkışına yanıt verdi.

Şirketin sözcüsü Dani Lever, yaptığı açıklamada, "Gerçeklere dayanmayan suçlamalarla dikkatimizi dağıtmayacağız" ifadelerini kullandı.

Facebook'taki 2 milyar kullanıcının, 'Kovid-19 ve aşılar hakkında güvenilir bilgilere' ulaştığını belirten Lever, 3 milyondan fazla kullanıcının da yakınlarında aşı olabileceği yerleri bulmak için platformun 'aşı bulma aracını' hizmetini kullandığını kaydetti.

Sözcü, Biden'ın açıklamalarının aksine Facebook'un 'hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu' savundu.

​ABD Başkanı Biden, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, Kovid-19 ve aşıların güvenilirliği hakkında yanlış ve yanıltıcı iddiaların yayılması konusunda Facebook gibi platformlara mesajının ne olduğu yönündeki sorusuna Biden, "İnsanları öldürüyorlar" yanıtını vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dün, Facebook'un Kovid-19'a dair yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini dile getirmişti.

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