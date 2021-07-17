ABD'de maske kararı! Gece yarısından sonra kapalı mekanlarda zorunlu olacak

ABD'nin California eyaleti Los Angeles bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçmesi üzerine iç mekanlarda tekrar maske kullanımı zorunluluğu getirileceği açıklandı.

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Los Angeles Halk Sağlığı yetkililerince yapılan açıklamada, yarın gece yarısından itibaren kapalı mekanlarda maske kullanımının herkes için zorunlu olacağı duyuruldu.

Açıklamada, maske kullanımının Kovid-19 aşılarını tamamlamış kişileri de kapsayacağı kaydedildi.

New York Times'in verilerine göre, Los Angeles bölgesindeki Kovid-19 vakalarında son iki haftada yüzde 279, hastaneye yatışlarda da yüzde 27 artış görüldü.

Yetkililer, California nüfusunun yüzde 51'nin aşılarını tamamladığı bildirirken ülke genelinde etkili olan Kovid-19’un Delta varyantının aşı olmamış kesimlerde endişe verici derecede enfeksiyona neden olduğu uyarısında bulundu.

California, tam bir ay önce 15 Haziran'da eyalet genelinde Kovid-19 tedbirlerini gevşettiğini duyurmuş, özellikle aşıları tamamlanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda artık maske takmasına gerek olmadığı açıklanmıştı.