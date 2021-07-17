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Ziya Selçuk'tan okulları 6 Eylül'de açma şartı!

Ziya Selçuk'tan okulları 6 Eylül'de açma şartı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulları açabilmek için Kurban Bayramı'na işaret ederek dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül'de açmak istediklerini belirterek, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı.

'Telafide Ben de Varım' programına yaklaşık 8 milyon öğrencinin katıldığını söyleyen Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt olarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım. Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var.

Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

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