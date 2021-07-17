Müge Anlı'yı ağlatmıştı! Kiralık katiller yanlış eve girip Büşükşen çiftini öldürmüş
KONYA'da Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) çifti evlerinde katledilmiş, kızları ise ölü taklidi yaparak yaralı kurtulmuştu. Müge Anlı günlerce vahşi cinayeti gündemde tuttu. Jandarma operasyon yaptı. Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kiralık katillerin, yanlış eve girerek Büyükşen çiftini yanlışlıkla öldürdükleri iddia edildi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı’nın programına damga vuran Konya'daki Büyükşen cinayetinde şok gelişme. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 1'i kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kiralık katillerin, yanlışlıkla Büyükşen çiftinin evine girerek yaşlı karı-kocayı öldürdükleri iddia edildi.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.
İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı.