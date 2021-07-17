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Berksan evli mi sevgilisi kimdir? Berksan şarkıları

Berksan evli mi sevgilisi kimdir? Berksan şarkıları

Şarkıcı Berksan, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer aldı. Birçok izleyici Berksan hakkında bilgileri araştırıyor. Çilek şarkısıyla milyonların diline pelesenk olan Berksan'ın biyografisi merak ediliyor. İşte Berksan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları...

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında Hande Yener, Kutsi ve Berksan yer aldı. İzleyiciler şarkıcı Berksan'ın yaşamını araştırıyor. İşte şarkıcı Berksan ile ilgili bilgiler...

Berksan kimdir? 

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları arasında yer alan Berksan Özer, ya da bilinen adıyla Berksan, 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi'nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na giren Berksan, beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü. Solo olarak ilk sahne deneyimini ise Ankara'da Cabere adlı kulüpte yaşadı.2003 yılı Eylül ayında ilk albümü olan Çilek'i piyasaya çıkardı. Albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Çilek" ve "Unutamam" oldu.

İkinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005'te müzikseverlerle buluştu. Albümde "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Aşka Mahkum" adlı şarkılar büyük beğeni topladı. Tıpış Tıpış şarkısı 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Berksan; 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. 9 Şubat 2009'da da Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Turaç Berkay Özer isminde bir kardeşi bulunan Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapmaktadır.

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