Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı! Erdoğan'a sunulan çevre anketinde olay sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan çevrecilik anketinde AK Parti birinci sırada çıksa da katılımcıların çoğu hiçbir partinin çevreci olmadığını savunuyor. Erdoğan Kanal İstanbul için talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, kurmaylarından, Kanal İstanbul’un çevreci bir proje olduğunun halka çok iyi anlatılmasını istediği belirtildi.

Toplantıda, Kanal İstanbul projesinde yer alan, yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için yapılacak olan ‘ekolojik köprü’ ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, muhalefetin projeye yönelik olumsuz söylemlerine karşı kurmaylarına Kanal İstanbul’un ne kadar çevreci bir proje olduğunun vatandaşa anlatılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Çevreye en duyarlı parti AK Parti

MYK toplantısında, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan bir sunum yaptı. Sunumda 5 bin kişinin katıldığı ankete yer verildi.

Ankete göre, ‘Çevreye en duyarlı parti hangisi?’ sorusuna vatandaşların yüzde 38’i AK Parti, yüzde 20’i ise CHP cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde 34’ü ise aynı soruyu ‘hiçbiri’ diye cevapladı. Muhalefetin otoyollara yönelik eleştirilerin de gündeme geldiği sunumda, otoyolların sadece ulaşımın rahatlamasını sağlamadığı, çevreye de katkısı olduğu, 90 milyon ton karbon salınımını engellediği belirtildi. Ayrıca, ‘ücretli poşet’ uygulamasının getirilmesiyle yüzde 90 oranında tasarruf sağlandığı da ifade edildi.

Diyarbakır Değerlendirmesi: Milletimizin davamıza teveccühünü gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın, “Vatandaşlarımızla rûberû bir araya geldiğimizde, buluşmalar gerçekleştirdiğimizde milletimizin teveccühle davamıza yöneldiğini gördük” dediği ifade edildi. Erdoğan’ın ayrıca, kurmaylarına, “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaksınız. Yaz dönemi geliyor, hepimiz sahaya ineceğiz. Tevazuuyla hareket edeceğiz” talimatını verdiği belirtildi.