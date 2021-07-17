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17 yaşındaki koca 16 yaşındaki imam nikahlı karısını öldürdü!

17 yaşındaki koca 16 yaşındaki imam nikahlı karısını öldürdü!

BALIKESİR'de 17 yaşındaki dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan 2 aylık hamile 16 yaşındaki Merivan Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. S.Y. (17) ve dini nikahlı eşi Merivan Avcı (16) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yaşanan kavga sonrası S.Y., Merivan Avcı’yı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Merivan Avcı, ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edildi. Ameliyata alınan Merivan Avcı, kurtarılamadı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli S.Y. nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı. S.Y. hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı bulunmadığı öğrenildi.

Katil zanlısı S.Y. emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında sevkedildiği Edremit Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İddiaya göre tartışma, 2 aylık hamile olan Merivan Avcı'nın komşuya tencere verdiği, eve gelen S.Y.'ninde bu tencere yüzünden tartışma çıkardığı iddia edildi.

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