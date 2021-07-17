BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Canan Kaftancıoğlu şimdi kurban bağışı istedi ama geçmişteki kurban eleştirileri olay!

Canan Kaftancıoğlu şimdi kurban bağışı istedi ama geçmişteki kurban eleştirileri olay!

Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban bağışının kendilerine yapılması talebine destek verdi ancak Kaftancıoğlu'nun kurban karşıtı eski söylemleri gündeme geldi.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Vakfı’nın Kurban bağışlarını toplayacağına yönelik duyurusunu “Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın diyorsanız eğer” diyerek duyurdu.

Bu paylaşımı alıntıladıktan sonra Kaftancıoğlu’nun 13 Ekim 2013 tarihinde “Benim bayram kartım da bu!” dediği ve Kurbanlıkları “asmayın, kesmeyin, besleyin, diren koyun” dediği ve görselini paylaştığı ileti sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. 

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Kaftancıoğlu'nun "Kurban katliamdır" gibi sözler içeren paylaşımlarını hatırladı ve eleştiri yağmuruna tuttu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı! Erdoğan'a sunulan çevre anketinde olay sonuç
Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı! Erdoğan'a sunulan çevre anketinde olay sonuç
17 yaşındaki koca 16 yaşındaki imam nikahlı karısını öldürdü!
17 yaşındaki koca 16 yaşındaki imam nikahlı karısını öldürdü!
Türkiye'den BM'ye Yunanistan'ın adalar ihlali için şikayet mektubu
Türkiye'den BM'ye Yunanistan'ın adalar ihlali için şikayet mektubu
Berksan evli mi sevgilisi kimdir? Berksan şarkıları
Berksan evli mi sevgilisi kimdir? Berksan şarkıları
Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? Saadet Partisi'nden iddialara açıklama
Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? Saadet Partisi'nden iddialara açıklama
BBP Lideri Mustafa Destici: Meclis'te tüm partilerin HDP’lilerle arası iyi
BBP Lideri Mustafa Destici: Meclis'te tüm partilerin HDP’lilerle arası iyi
Berksan kimdir şarkıcı Berksan kaç yaşında? Berksan aslen nereli
Berksan kimdir şarkıcı Berksan kaç yaşında? Berksan aslen nereli
Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Joe Biden 'insanları öldürüyorsunuz' dedi Facebook yanıt verdi
Joe Biden 'insanları öldürüyorsunuz' dedi Facebook yanıt verdi
Kayseri'de 19 yaşındaki atlet evinde ölü bulundu
Kayseri'de 19 yaşındaki atlet evinde ölü bulundu