Canan Kaftancıoğlu şimdi kurban bağışı istedi ama geçmişteki kurban eleştirileri olay!

Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban bağışının kendilerine yapılması talebine destek verdi ancak Kaftancıoğlu'nun kurban karşıtı eski söylemleri gündeme geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Vakfı’nın Kurban bağışlarını toplayacağına yönelik duyurusunu “Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın diyorsanız eğer” diyerek duyurdu.

Bu paylaşımı alıntıladıktan sonra Kaftancıoğlu’nun 13 Ekim 2013 tarihinde “Benim bayram kartım da bu!” dediği ve Kurbanlıkları “asmayın, kesmeyin, besleyin, diren koyun” dediği ve görselini paylaştığı ileti sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Kaftancıoğlu'nun "Kurban katliamdır" gibi sözler içeren paylaşımlarını hatırladı ve eleştiri yağmuruna tuttu.