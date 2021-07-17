BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  SPOR

Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti

Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti

 Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'yi kadrosuna kattı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki sporcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

57 kez gol sevinci yaşadı

Brezilya'nın Santa Cruz do Sul şehrinde 16 Haziran 1990'da dünyaya gelen Pedro Henrique, futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, Zürih, Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen oyuncu, 2019 yılında Kayserispor'a transfer oldu.

Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeşilçam filmlerinin yönetmeniydi! Mehmet Dinler hayatını kaybetti
Yeşilçam filmlerinin yönetmeniydi! Mehmet Dinler hayatını kaybetti
Can Candan neden görevden alındı Can Candan mesleği nedir?
Can Candan neden görevden alındı Can Candan mesleği nedir?
Hafta sonu sıcaklıkları kavuracak! Mevsim normallerinin 4 derece üzerinde
Hafta sonu sıcaklıkları kavuracak! Mevsim normallerinin 4 derece üzerinde
Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak
Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de! 3 komisyon çalışabilecek
TBMM kararları Resmi Gazete'de! 3 komisyon çalışabilecek
Can Candan kimdir kaç yaşında, nereli? Can Candan biyografisi
Can Candan kimdir kaç yaşında, nereli? Can Candan biyografisi
Canan Kaftancıoğlu şimdi kurban bağışı istedi ama geçmişteki kurban eleştirileri olay!
Canan Kaftancıoğlu şimdi kurban bağışı istedi ama geçmişteki kurban eleştirileri olay!
Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı! Erdoğan'a sunulan çevre anketinde olay sonuç
Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı! Erdoğan'a sunulan çevre anketinde olay sonuç
17 yaşındaki koca 16 yaşındaki imam nikahlı karısını öldürdü!
17 yaşındaki koca 16 yaşındaki imam nikahlı karısını öldürdü!
Otobüs bileti fiyatları değişmedi! Tavan fiyatı uygulayan yok!
Otobüs bileti fiyatları değişmedi! Tavan fiyatı uygulayan yok!