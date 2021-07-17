Ekonomist Özgür Demirtaş "Cumhurbaşkanı adaylığı" teklifine bu yanıtı verdi!

Özgür Demirtaş'a yöneltilen "cumhurbaşkanlığı adayı" sorusuna sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Demirtaş adaylık sorusuna cevap geldi.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Demirtaş, Twitter'dan kendisine iletilen, "Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak sizi görmek bize gurur verir" sorusuna cevap verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçisi tarafından kendisine yöneltilen, "Hocam adınız cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor,Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak sizi görmek bize gurur verir" önerisine Özgür Demirtaş, "Teşekkür ederim" diye cevap verdi.