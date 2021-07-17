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Adana'da şafak vakti narkotik baskını 1 kişi gözaltına alındı

Adana'da şafak vakti narkotik baskını 1 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin bir eve düzenlediği şafak operasyonunda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu eve şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.’yi (27) gözaltına aldı.

130 bin uyuşturucu ele geçirildi
Narkotik detektör köpek Uzi ile arama yapılan evde valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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