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Bendevi Palandöken: Kurban Bayramı piyasalara doping etkisi yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bendevi Palandöken: Kurban Bayramı piyasalara doping etkisi yapacak

Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin piyasaları canlandıracağını ve doping etkisi yapacağını söyledi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin piyasaları canlandıracağını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarın yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Bayram dönemi hareketliliğinin piyasalara olumlu yansımasının beklendiğine dikkati çeken Palandöken, "9 günlük Kurban Bayramı tatili piyasaları canlandıracak. Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, yüzlerce sektörün canlanması, emeklilere bin 100 lira bayram ikramiyesi gibi gelişmelerle bu bayram 35-40 milyar liralık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımız bu bayram tüm alışverişlerini, salgın nedeniyle 2 yıldır kazancı düşen esnafımızdan yapmalı. Gün dayanışma günü." ifadesini kullandı.

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