Çiller'in eski danışmanından Melih Bulu yorumu: Erdoğan geri adım atmadı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eski danışmanı Memduh Bayraktaroğlu, Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınması ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Bayraktaroğlu, Erdoğan'ın bu kararla geri adım atmadığını yazdı.

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Korkusuz gazetesi yazarı ve eski başbakanlardan Tansu Çiller’in 3 yıl danışmanlığı yapan Memduh Bayraktaroğlu, bugünkü “AK Parti neden kaybediyor, neden kaybedecek…” başlıklı yazısının bir bölümünde Melih Bulu’nun atandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden alınmasını değerlendirdi.

Memduh Bayraktaroğlu, Melih Bulu’nun görevden alınmasını “geri adım” attığını doğru bulmadığını belirterek, “Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirirken atmıştı… Görevden alırken attığı adım ise: İleri adımdır…” diye yazdı.

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İLERİ ADIM MI? GERİ ADIM MI?..

Melih Bulu’yu görevden alan Erdoğan için:

“Geri adım attı” denilmesini doğru bulmuyorum…

Ya arkadaş…

Erdoğan asıl geri adımı:

Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirirken atmıştı…

Görevden alırken attığı adım ise:

İleri adımdır…

Tabii ki:

“Bana göre…”