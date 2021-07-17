Bilim Kurulu'ndan bomba yasak önerisi! Aşı olmayan oralara giremeyecek

Koronavirüsle mücadelede en büyük silah olarak aşı gösteriliyor. Ancak, sırası gelip de aşı olmayanların sayısı endişe yaratıyor. Aşıdan kaçanlar Bilim Kurulu'nda da gündeme geldi. Özellikle gnç nüfusun aşı olmaytan kaçındığı tespiti yapılırken, gençleri aşıya zorlayacak yeni yasaklar gündeme geldi. İşte Bilim Kurulu'nun hükümete yaptığı o yasak önerileri...

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısından aşı olmaktan kaçanlara kötü haber geldi. Bilim Kurulu üyeleri, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Öneri Kabine'nin gündeminde

Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da aşılama düşük

Son Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü. Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı. Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için öneriler sundu.

İşte Bilim Kurulu'nun önerdiği yeni yasaklar...

Toplantı sonunda hükümete yeni yasaklar konusunda tavsiyede bulunulması kararı çıktı. Bilim Kurulu'nun önerisine göre maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanlar alınmayacak.

Kabine büyük olasılıkla yeni yasak getirecek

Bilim Kurulu'nun önerisi Kurban Bayramı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısında ele alınacak. Uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle aşılamanın daha da yavaşlaması beklenirken, Bilim Kurulu'nun yasak önerisinin Kabine'de kabul edilmesi olasılığının bir hayli yüksel olduğu ifade ediliyor.