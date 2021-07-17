Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Erdoğan not etti, sonları, 28 Şubat ve Balyoz sanıkları gibi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma kararnamesini 'darbe girişimi' olarak niteleyen Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugün de Boğaziçi protestolorına katılan öğretim üyelerini tehdit etti: "Erdoğan not etti; Bulu'yu protesto eden öğretim üyelerinin sonları, 28 Şubat darbecileri ve Balyoz davasındaki sanıklar gibi olacak.."

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Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla ilgili “Bu bir darbe girişimidir” yorumu yapmıştı. Bugün o yorumunu hatırlatan Karahasanoğlu, Bulu’nun rektörlüğe atanmasının ardından gösteri yapan öğretim üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "bir yere not" edildiğini ileri sürerek “Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak” dedi.

Neden 'darbe girişimi' dedi?

“Melih Bulu’nun rektörlüğe atanması sonrasında, 6 ay boyunca üniversite bahçesinde, 10 kişi ile de olsa, 20 kişi ile de olsa gösteri yaparak, ‘Rektörü tanımıyoruz’ diyen öğretim üyelerinin protestoları sonrasında, ‘görevden alma’ kararının gelmesini ben ‘Darbe’ olarak niteledim” diyen Karahasanoğlu, 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kan kustu, ‘Kızılcık şerbeti içtim’ dediğini aktaran Karasanoğlu, yazısına özetle şöyle devam etti:

6 ay önce kendi atadığı rektörü görevden aldı

"Halkın yüzde 52 oyunu almış olan Cumhurbaşkanı, 6 ay önce kendisinin atadığı rektörü, görevden aldı. Ama bu karara imza atılması için çırpınan ahlaksızları da, bir yere not etti. Tıpkı, kendisine ahlaksızca saldırılar yapılan gazetelerin patronlarını, bir yere not ettiği gibi..

Daha önce not ettikleri gibi not etti...

Kendisine sopa sallayan darbeci generalleri bir yere not ettiği gibi.. Kendisine tehditler savuran bürokratları, bir yere not ettiği gibi.. Nasıl ki onların hepsinin hakkından geldi.. Şimdi öğretim üyeleri karşısına çıkıyorsa. Nasıl ki, bizim eleştirilerimize rağmen.. ‘Geç kalıyorsunuz. Mağduriyetler artıyor’ dememize rağmen.. Katsayı değişikliği için bekledi ise.. Başörtü yasağının kaldırılması için bekledi ise..

Not alsınlar... Bir iki yıl sonra...

Şimdi.. Boğaziçi öğretim üyelerini de not etti. Ve şimdilik onların istedikleri gibi, bir karara imza attı.. Ama sevinmesinler.. Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak.. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak.. Not alsınlar.. Bir yıl sonra.. İki yıl sonra.. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki, 6 ay boyunca kamu alanında gösteri yapanlara da dava açıldığında.. “Bu neyin davası” diye şaşırmasınlar.."