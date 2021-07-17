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Belçika PKK işgalindeki kamptan vatandaşlarını geri aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belçika PKK işgalindeki kamptan vatandaşlarını geri aldı

Belçika, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu ülkelerine geri getirdi.

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada, kamptaki durumun giderek kötüleştiğini, buradaki Belçika vatandaşı kadınlarla çocuklarının geri getirilmesi gerektiğini ve bunun için "her şeyi yapacaklarını" söylemişti.

Bu kapsamda Belçikalı diplomat Eric De Muynck liderliğinde bir heyet, bölgeye giderek 6 kadın ve onlara ait 10 çocuğu ülkeye geri getirdi.

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ'lılarla çıkan çatışmalardan kaçan sivilleri, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini insanlık dışı koşullarda tutuyor.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin yıllardır yaptığı çağrılara rağmen DEAŞ'a katılan vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir tedbir almadı.

Söz konusu ülkeler, sınır dışında işlenen suçların kanıtlanmasının zorluğu, teröristlerin kısa süre sonra serbest bırakılmaları riski, cezaevlerinde diğer mahkumları da radikalleştirme ihtimalleri, ayrı hücrelerde tutulmaları ve istihbari takiplerinin getireceği maliyetler gibi faktörler nedeniyle DEAŞ’a katılan vatandaşlarını almakta uzun süre isteksiz davrandı.

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