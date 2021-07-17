Türkiye’de birinci doz aşılamadan sonra Biontech 2.doz uygulamaları da seri şekilde uygulanmaya devam ediyor. Birinci dozda nadir görülse de ikinci doz aşı uygulamasında bazı yan etkiler görülebiliyor. Peki, İkinci doz Biontech aşısı yan etkileri neler, ne zaman geçer?

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BioNTech aşısı 2'nci dozunda yan etki görülme ihtimali daha yüksek olarak belirtiliyor. Uzmanlar, 2. dozlarda yan etkilerin birinci doza göre daha fazla görülmesi normal olduğunu ama bu yan etkilerin insanları korkutmaması gerektiği konusunda hemfikirler. Biontech aşısının yoğun olarak uygulanmasından sonra yan etkileri merak konusu oldu. Türkiye'de uygulanan inaktif ve mRNA Kovid-19 aşılarında şişlik, kızarıklık, ağrı gibi yan etkiler oluştuğu uzmanlarca belirtiliyor. Peki, 2.doz Biontech aşılarının yan etkileri neler, ne zaman geçer? İşte, koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler...

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada da özellikle mRNA aşılarında ikinci dozdan sonra yan etkilerin daha yoğun hissedildiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşının yan etkilerini resmi internet adresinden paylaştı. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

• Yorgunluk

• Hafif ateş, titreme

• Baş ağrısı

• Kusma, ishal

Uzmanlara göre yan etkiler her iki aşıda da 24 saatten çok uzun sürmüyor ancak bazı kişilerde 2 gün kadar en fazlasıyla kolda ağrının devam ettiğini görülüyor. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.