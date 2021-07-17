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Cengiz Holding Boğaziçi eski rektörü Melih Bulu'yu CEO yaptı mı? Açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cengiz Holding Boğaziçi eski rektörü Melih Bulu'yu CEO yaptı mı? Açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesi'nin görevden alınan rektörü Melih Bulu'nun Cengiz Holding'e CEO olduğu iddialarına açıklama geldi.

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Cengiz Holding, dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) olduğuna ilişkin 'post' ve haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamada, "Dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding CEO'su olduğuna ilişkin post ve haberler doğru değildir. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.

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