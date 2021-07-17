Nagehan Alçı Boğaziçi'nin yeni rektörünü eleştirdi: Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin yaptığı görevden almaya tepki gösterdi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'yi eleştirdi. Akademisyen Can Candan'ın görevine son verildiğini belirten Alçı, "Bu, var olan ve sönme eğilimine giren Boğaziçi yangınına benzin dökmek değildir de nedir Mehmet Naci Hoca? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?" diye sordu.

"Boğaziçi’nde yaşanan gelişmeler maalesef dün bu köşede yazdığım endişelerimi doğrular nitelikte ilerliyor. Türkiye’nin yüksek öğretim alanında tartışmasız 1 numaralı markası Boğaziçi. Her anne-babanın çocukları üniversite sınavlarına girdiğinde en çok hayalini kurdukları okul. İşte şimdi bu okulun büyük zarar görmesinden korkuyorum"diyen Alçı, akademisyen ve yönetmen Can Candan'ın işine son verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Melih Bulu yerine vekaleten atanan Mehmet Naci İnci ilk icraat olarak okulun sevilen hocalarından Can Candan’ın görevine sorgusuz sualsiz son verdi. İşe başlar başlamaz çok yanlış bir iş yaptı. Bu, var olan ve sönme eğilimine giren Boğaziçi yangınına benzin dökmek değildir de nedir Mehmet Naci Hoca? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

'Boğaziçi diğer tüm Türk üniversitelerinden farklıdır'

Siz 27 senelik Boğaziçi hocasısınız. Boğaziçi geleneğinde bir öğretim görevlisinin içinde olduğu bölümün ve fakültenin diğer akademisyenlerinin görüşü alınmadan 'okuldan atma' gibi bir işlem gerçekleşemez. Zaten bu kurumsal kültür ve gelenek sebebiyle Boğaziçi diğer tüm Türk üniversitelerinden farklıdır.

Şu son 5 senelik dönemde bile YÖK de bu kadim geleneğe ve kültüre saygı duydu. Bir tek Boğaziçi Hocası bu şekilde apar topar üniversiteden atılmadı. Oysa diğer üniversitelerimizin büyük çoğunluğunda akademisyenler birbirileriyle ilgili iftira ve ihbar yarışına girerek bizzat kendileri okullarını mahvettiler.

'Mustafa Acar örneği çok çarpıcıdır'

Hatta kendine 'liberal' diyen hocalar bile dekanlık, rektörlük vs koltuğu uğruna en yakın dostlarına iftiralar attılar, onları hapse attırdılar. Aksaray Rektörü iken yakın arkadaşının uydurma ihbarıyla haksız yere tutuklanan sonrasında yapılan yanlışlık anlaşılınca serbest bırakılan ve başka bir üniversitede yeniden göreve başlayan Mustafa Acar örneği çok çarpıcıdır."

Boğaziçi'nin kurumsal özerkliğine ve akademik özgürlüklere önem veren yapısını hep koruduğunu söyleyen Alçı, "Tıpkı benim öğrencisi olduğum 1996-2001 döneminde talebelerin başörtüsü özgürlüğü konusunda özerkliğini ve özgürlükçülüğünü inadına koruduğu gibi" dedi.

Alçı, "Sayın Mehmet Naci İnci, eğer siz 'Ben yaptım oldu' derseniz bu üniversite Boğaziçi olmaktan çıkar ve öğrencilerinin bile hiçbir fakültesine saygı duymadığı tabela üniversitelerinden biri haline gelir" ifadesini kullandı.