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Beşiktaş Sambacı yıldızı Alex Teixeira'ya kavuşuyor

Beşiktaş Sambacı yıldızı Alex Teixeira'ya kavuşuyor

Salih Uçan, Mehmet Topal ve son olarak Kenan Karaman’ı kadrosuna katan Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya da kavuşmak üzere.

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Siyah beyazlıların transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Sambacı ile sezonun tamamlanmasının ardından yapılan görüşmelerde taraflar nihayet orta yolu buldu ve prensipte anlaşma sağlandı.

Çin ekibi Jiangsu FC’den ocak ayında ayrılan ve bonservisi elinde olan Teixeria yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında ikna edildi.

Menajerlik ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konuların çözüme kavuşmasıyla birlikte Brezilyalı, kendisini 2 yıllığına Kartal yapacak sözleşmeye imzalayacak.

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