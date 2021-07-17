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Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye dünyada bunu başarabilen tek ülke olacak

Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye dünyada bunu başarabilen tek ülke olacak

SİNOP'ta AK Parti teşkilatıyla buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemisine İHA'ların indirilip kaldırılmasıyla ilgili çalıştıklarını, bu projeyi bitirdiklerinde Türkiye'nin dünyada bunu başarabilen tek ülke olacağını ifade etti.

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Varank, 19 senede ülkede yaptıkları altyapı yatırımları, sıfırdan inşa ettikleri Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ve gençlere güvendiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bugün bizim geliştirdiğimiz insansız hava araçları (İHA) sayesinde dünyada savaş doktrinleri değişiyor. Biz sahada bizzat çatışmalarda kullandığımız İHA'larla dünyanın gündemindeyiz. Firmalarımızın kapısını her gün başka bir ülke çalıyor. Bizim gençlerimiz her şeyi başarma kabiliyetine sahip yeter ki desteklensin. Biz de AK Parti hükümetleriyle Cumhur İttifakı ile beraber gençlerimizin önünü açıyoruz, onlara yatırım yapıyoruz. Emin olun bundan 10-20 sene sonra Türkiye yüksek teknoloji yarışında en önde gelen ülkelerden olacak, buna yürekten inanıyorum."

TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemisini inşa ettiklerine değinen Varank, bu gemiye İHA'ların indirilip kaldırılmasıyla ilgili çalıştıklarını, bu projeyi bitirdiklerinde Türkiye'nin dünyada bunu başarabilen tek ülke olacağını vurguladı.

Varank, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek Türkiye'nin Otomobili projesinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

"Her dakika alanda olmalısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışırken en önemli yoldaşlarının teşkilat mensupları olduğunu ifade eden Varank, teşkilat mensuplarına her dakika alanda olmaları çağrısında bulundu.

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