Almanya'da sel! Ölü sayısı 100'ü aştı binlerce kişi kayıp binalar çöktü yollar yok oldu
ALMANYA'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel tam bir felakete dönüştü. Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 100'ü aştı. Kaybolan yaklaşık bin 300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Yaklaşık bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Altena ve Wedohl kasabalarında görev başındaki iki itfaiyecinin de arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.
Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.