Abdurrahman Dilipak'tan hükümete Melih Bulu tepkisi: 'Yaver' sorunu olmadığı açık

Gazeteci, yazar Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında Melih Bulu'nun Erdoğan tarafından görevden alınması şekline tepki gösterdi. Dilipak, “Sorunun sadece “yaver” sorunu olmadığı açık.” dedi.

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Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektörlük görevinden alınmasını yorumladı.

Abdurrahman Dilipak, “Hayvan hakları yasası ne olacak?” başlıklı yazısında, Melih Bulu’nun görevden alınma şekline tepki göstererek, “6 aydır tartışılan bir rektörün görevden alınacağı neden kendine önceden bildirilmiyor, ya da kendinin görevden istifası veya affını istemesi düşünülmüyor?” dedi.

''Sorunun sadece “yaver” sorunu olmadığı açık''

Son günlerde AK Parti’de ilginç şeyler olduğunu belirten Abdurrahman Dilipak, yazısının bir bölümünde, “Mesela 6 ay sonra, hem de 15 Temmuz’un yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulu’yu görevden aldı! “Kimse bana hikâye anlatmasın” diyen bizim Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, görevden alma işleminin bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Melih Bulu’nun “15 Temmuz şakası mı” diye karşıladığı haberi, Tahir Çalgüner Türkiye’deki ABD lobisinin yaptığı görüşünde. Sorunu “Biden Faktörü” ile açıklıyor. 15 Temmuz’da TRT’ye yapılan atamanın, o isimler üzerinden gündemi başka yere çekeceği hesap edilemedi mi, en azından. 6 aydır tartışılan bir rektörün görevden alınacağı neden kendine önceden bildirilmiyor, ya da kendinin görevden istifası veya affını istemesi düşünülmüyor? 2 gün öncesinden Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile 40 dakika görüşüyor, ama içeride yeterli bir açıklama yok. Bir kısım media hiç oralı değil, bir kısmı ise İsrail ve batı basını üzerinden aktarıyor haberi. Sahi Kurban Bayramı öncesi Hayvan Hakları Yasasının alel acele meclise getirip geçiren akıl nasıl bir akıl. Erdoğan’ın böyle dostları varken, başka düşmana ihtiyacı yok. 15 Temmuz’un 5 yıl sonra toplumsal hafızadaki karşılığını bu yılki sivil katılımda gördük! Sorunun sadece “yaver” sorunu olmadığı açık! “AKP’nin Papatyaları” davası ile ilgili süreci de başından beri herhalde böyle bir akıl yönetiyor. İnşallah memleketi yöneten herkesin aklı böyle çalışmıyordur.” diye yazdı.