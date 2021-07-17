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Bakan Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi

Bakan Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 1. dozların tamamlandığını ve 2. dozların uygulanmaya başladığını söyledi. Yerli aşıya ilişkin olarak da Varank, herhangi bir yan etkinin gözlenmediğini söyledi.

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 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada yerli aşı çalışmalarına değinen Varank "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi. Varank şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştirebilen uluslararası düzeyde rekabet edebilen ve ekonomik, teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye'nin inşası için çalışmaya devam ediyoruz"

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