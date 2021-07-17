Arkadaşını getirene 1500 TL prim! Garson bulunamıyor!

Hizmet sektörü pandeminin azalması ve açılmaların başlamasıyla harıl harıl eleman arıyor. Sektör temsilcileri eleman bulmak için teşvik vermeyi düşünüyor.

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Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan restoran ve kafeler, 1 Temmuz’da normal çalışma dönemine geçerken bu kez de eleman bulmakta sorun yaşıyor. Daha önce 2 milyon kişinin çalıştığı sektörde, 300 bin eleman ihtiyacı var.

Milliyet gazetesine konuşan Happy Moon’s Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve pek çok çalışanın memleketine gittiğini belirterek, “Şu anda restoran, kafe ve büfeler açılsa da bir belirsizlik var. Bu nedenle memlekete gidenler dönmek istemiyor. Farklı sektöre geçenler de oldu. Sektör olarak eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Her pozisyonda en az 300 bin kişiye ihtiyaç var” dedi.

Bulana prim var

Şu anda sektörde herkesin eleman aradığını dile getiren Aymutlu, şunları söyledi:

“Bizim 450 kişiye ihtiyacımız var. Eleman bulana prim veriyoruz. ‘Arkadaşını getir, üç ay çalışsın, 1.500 TL verelim’ diyoruz. En çok garson ve komiye ihtiyaç var. Yıllardır herkes memleketten İstanbul’a geliyor diyorduk. Şimdi gelenler memleketine dönüyor. Pandemiye 2.000 çalışanla girdik, 1.600’ü geri döndü, 400’ü bir yerlere gitti. Şu anda tekrar 400’ün 200’ünü yerine koyduk. 200 - 300’ü daha geri koymaya çalışıyoruz. Yeni açılacak şubelerimizle birlikte ihtiyacımız 400’ü geçiyor. Şu anda bütün enerjimizi eleman bulmaya ve yetiştirmeye harcıyoruz.”

Maaşlara yüzde 20 zam yaptıklarını belirten Hüseyin Aymutlu, sezonda Bodrum’da bir garsonun bahşişlerle birlikte 6-7 bin lira, kominin ise 4 bin lira kazanabildiğini söyledi. Müşterilerin yoğun talebi olduğunu belirten Aymutlu, “Eleman bulmaya ve yetiştirmeye çalışıyoruz ama bu zaman alıyor. Bir taraftan da daha iyi hizmet verebilmek için Kurban Bayramı’nın sonuna kadar örneğin mağazada 100 masa varsa sedece 80 masayı kullanıyoruz, 20 masayı kapatıyoruz” dedi.