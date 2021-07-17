BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  GÜNCEL

Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin 4 gözaltı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin 4 gözaltı!

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 4 zanlı daha yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. da Muğla'ya getirildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alınmıştı.

HDP ilçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle 2018'de de "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan bir saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlenmişti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı 15 Temmuz'da gözaltına almıştı. Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığından ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Arkadaşını getirene 1500 TL prim! Garson bulunamıyor!
Arkadaşını getirene 1500 TL prim! Garson bulunamıyor!
Genelkurmay Başkanı istifa etti! Kanada ordusunda tecavüz depremi
Genelkurmay Başkanı istifa etti! Kanada ordusunda tecavüz depremi
Bakan Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi
Bakan Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi
Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı'na suikast emrini veren ismi açıkladı
Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı'na suikast emrini veren ismi açıkladı
Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Korona bitmeden gizemli hastalık paniği! Sebebini bulamadılar, Pentagon ve CIA devreye girdi!
Korona bitmeden gizemli hastalık paniği! Sebebini bulamadılar, Pentagon ve CIA devreye girdi!
Abdurrahman Dilipak'tan hükümete Melih Bulu tepkisi: 'Yaver' sorunu olmadığı açık
Abdurrahman Dilipak'tan hükümete Melih Bulu tepkisi: 'Yaver' sorunu olmadığı açık
İkinci doz Biontech aşısı yan etkileri neler, ne zaman geçer?
İkinci doz Biontech aşısı yan etkileri neler, ne zaman geçer?
Arnavutköy İSKİ Şantiyesinde iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralı
Arnavutköy İSKİ Şantiyesinde iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralı
Cengiz Holding Boğaziçi eski rektörü Melih Bulu'yu CEO yaptı mı? Açıklama geldi
Cengiz Holding Boğaziçi eski rektörü Melih Bulu'yu CEO yaptı mı? Açıklama geldi