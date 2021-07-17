Esad yemin töreninde Türkiye'yi hedef gösterdi Kılıçdaroğlu ile aynı gün dönüş istedi

Suriye'nin şaibeli seçimiyle yeniden başkan seçilen Esad yemin töreninde yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye hedef aldı. Suriyeliler için geri dön çağrısı yapmasıyla Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler geri dönsün açıklaması aynı güne denk geldi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede düzenlenen seçimlerde aldığı galibiyetin ardından Kuran ve Anayasa üzerine ant içerek görevine başladı.

Suriye lideri Beşar Esad, ülkede düzenlenen ve pek çok soru işareti bulunan seçimlerde oyların yüzde 95'ini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Esad, seçim zaferinin ardından bakanlar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler ve siyasi parti liderlerinin katıldığı törende Kuran ve Anayasa üzerine el basarak başkanlık yeminini tekrarladı.

Burada yaptığı konuşmada Esad, "Sömürgeciler ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, halkların haklarını savunma konusundaki kararlılığınızı ve ulusal bağımsızlığınızı gösterdiniz. İlk aşamalarda düşmanların hedefi, terörizm korkusu üzerinden Suriyelilerin ülkesini satacak birer paralı askerlere dönüştürülmesiydi. Kendisini aldatan ve vatanın düşüşüne ve devletin çöküşüne dair bahse giren herkese, vatanın bağrına geri dönme çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca, "Suriyeliler daha fazla meydan okumacı ve daha direnişçi hale geliyorlar, vatanlarına karşı bir kart haline getirilmesi planlananlar ise, yurt dışında vatan için bir değere dönüşerek, ihtiyaç anında kendilerini vatana sunar hale geldiler" dedi.

Rusya'nın iddiası: Suriye'de teröristler, Esad'ın yeni dönemine başlayacağı gün 'kimyasal provokasyon' düzenlemeyi planlıyor

Öte yandan, Rusya da Esad’ın yeni dönemi için göreve geleceği gün, terörist grupların kimyasal saldırı süsü verecekleri bir provokasyon gerçekleştirmeyi planladıkları konusunda uyardı.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinin yönetici yardımcısı Vadim Kulit, “Elimize geçen istihbarata göre teröristler, İdlib’deki temas hattında bir kimyasal saldırı gösterisi sahneye koymayı planlıyorlar” dedi.

“Sözde insani yardım grubu Beyaz Baretler ile yerel medya organları, Suriye hükümetini sivillere karşı zehirli maddeler kullanmakla suçlamak adına düzmece çekimler yapacaklar” diye devam eden Kulit, söz konusu provokasyonun, mayıs sonundaki seçimleri takiben Suriye lideri Esad’ın yeni devlet başkanlığı dönemine başlayacağı 17 Temmuz’da gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Ayrıca Kulit, Suriye’nin Deraa kentindeki ‘uykuda olan terörist hücrelerinin’ yeni üyelerle saflarını güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve sabotaj hazırlığında oldukları bilgisini de aldıklarını kaydetti.

Kulit, alınan istihbaratlar doğrultusunda Suriye hükümetinin olası provokasyonlara karşı bir dizi önlem aldığını da ekledi.