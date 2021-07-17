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YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM açıkladı: 2021 YÖKDİL geç başvuru tarihi

YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM açıkladı: 2021 YÖKDİL geç başvuru tarihi

2021 YÖKDİL başvurularını kaçıran adayların merakla araştırdığı 2021 YÖKDİL geç başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası YÖKDİL geç başvuruları ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen 2021 YÖKDİL sınavı başvuruları 12 Temmuz'da sona erdi. Peki YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 geç başvuru işlemi 27 Temmuz 2021 tarihinde alınacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL normal başvuru ücreti 145 TL idi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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