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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Faşizm mahkemelere sıçradı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Faşizm mahkemelere sıçradı

Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanı'nın, şirketlerin çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine dair verdiği karara tepki gösterdi.

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Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan Müslüman kadınların getirdiği iki davayla ilgili kararını verdi.

"Yasak uygulanabilir"
Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, iş verenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.

Söz konusu gerekçenin iş veren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, ulusal mahkemelerin üye ülkelerin özel koşullarını dikkate alabileceği belirtildi.

Fahrettin Altun'dan tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden kararla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Faşizm mahkemelere sıçradı'' 
Fahrettin Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Faşizmin mahkemelere sıçraması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir.

"Onur zedeleyen karar'' 
Avrupa, karanlık geçmişini suçlamak yerine şimdi onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan onurunu zedeleyen bu kararı kınıyoruz."

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