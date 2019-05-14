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Fındık üretimine kelebeklerden engel

Fındık üretimine kelebeklerden engel

Düzce’de fındık üreticinin en önemli sorunlarından olan Amerikan Beyaz Kelebeğiyle mücadelede bireysel ilaçlama değil havza ilaçlaması talep ediliyor.

İlgililer; fındık üreticisinin kabusu olan Amerikan Beyaz Kelebeği soruyla baş edilmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerektiği söylediler.
Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, köylerde ilaçlama yapacaklarını belirterek “Nisan ayının 19’da ilk kelebekler gözüktü. Önümüzdeki haftadan itibaren ova köylerinden başlamak üzere bütün köylerimizde ilaçlama yapacağız” diye konuştu.

Cumayeri Ziraat Odası Başkanı İhsan Keleş, ise bunun milli bir mesele olduğunu işaret ederek “Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili şikayetlerimiz 10 yıldır devam ediyor. Bununla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ve odamız ile mücadelemiz oldu. Bunda da kısmi bir başarı elde ettik” dedi.

Keleş, Amerikan Beyaz Kelebeği ile ferdi yapılan mücadelenin bir işe yaramayacağını komple havza bazlı ele alınması gerektiğini belirterek “Bizim için bu milli bir meseledir. Bu milli meselede herkesin taşın altına elini koyması gerekir” şeklinde konuştu.

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