Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu

Avrupa ekiplerinin İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için ara transfer döneminde Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edildi. Sarı lacivertli takımın hocası Domenico Tedesco'nun, İsmail Yüksek'in transferi konusundaki tavrının ise çok net olduğu belirtildi.

Domenico Tedesco'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden olan İsmail Yüksek'in, Avrupa takımlarının transfer gözdesi haline geldiği ileri sürüldü.

Özellikle Fransız takımlarının gündeminde olan İsmail ile Marsilya'nın ciddi şekilde ilgilendiği ve ara transfer döneminde futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı lacivertli ekiple temasa geçeceği iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Brighton'ın da takip ettiği İsmail Yüksek'in ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtildi.

Teknik direktör Tedesco'nun ise kadronun önemli bir parçası olarak gördüğü 26 yaşındaki oyuncunun gönderilmesine karşı olduğu ve bu görüşüne yönetime de aktardığı öğrenildi.

Yönetim cephesinde de İsmail Yüksek'e astronomik bir teklif gelmediği sürece futbolcunun satışına izin verilmemesi görüşü hakim.

