Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil

Azerbaycan’dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin" dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

Zafer sonrası barış rüzgarları esiyor, Türkiye olarak memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan'la senkronize şekilde Ermenistan'la normalleşme sürecini yürütüyoruz.

Gazze'nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Bu mesele sadece yardım konusu değil, aynı zamanda insanlık meselesidir.

"Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil"

Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil.

Nüfus artış hızında maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır, bunu çözmemiz lazım. Türkiye’nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez.

"Krizden beslenme, kaostan medet umma, gündem olma alışkanlığının devamı"

CHP Genel Başkanının sözleri, suçlamaları aslında kendi durumlarını tariften ibaret. Krizden beslenme, kaostan medet umma, gündem olma alışkanlığının devamı.