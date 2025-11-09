BIST 10.925
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti

ABD'nin "terör listesi"nden çıkardığı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için ABD'ye gitti. Şara'nın temasları, tarihte bir ilk olacak...

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın merakla beklenen Beyaz Saray ziyaretine hazırlanıyor.

Suriye devlet ajansı SANA, Şara ve beraberindeki heyetin Washington'a gittiğini duyurdu. Yarın Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, böylece Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

 YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ardından Washington yönetimi de Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattap'a yaptırımları kaldırdı.

 ABD Hazine Bakanlığı, Şara ve Hattap'ın isimlerinin, "Küresel Teröristler" listesinden çıkarıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da "Bu karar, Beşar Esad'ın gidişinden ve Esad rejimi altında 50 yılı aşkın süren baskıdan sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla alınmıştır" açıklamasını yaptı.

 ABD, terör örgütü El Kaide ile bağlantıları gerekçesiyle Şara'ya 2013'te yaptırım getirmişti. Ardından 2014'te İngiltere ile Birleşmiş Milletler (BM) de aynı gerekçeyle yaptırımları uygulamaya koymuştu.

 Avrupalı devletler de Suriye'ye yönelik benzer atmaya başladı. İngiltere hükümeti, Şara ile Hattap'a mali kısıtlamaları kaldırdı. Londra, nisan ayında da Suriye'ye bazı yaptırımları sona erdirmişti.

 AB DE BENZER BİR ADIM ATACAK

 Avrupa Birliği de yaptırımları kaldırma yönünde atım atacak. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü, "Suriye'deki barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecini desteklemekte kararlı" olduklarını ifade etti. Birlik, mayısta Suriye'ye ekonomik yaptırımları kaldırmıştı. Ancak silah ve güvenlik alanlarında kısıtlamalar hala sürüyor.

 BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin verdiği karar taslağını kabul ederek Şara ile Hattap'ı terör örgütleri listesinden çıkarmıştı.

