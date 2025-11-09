BIST 10.925
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 eksik var

Anadolu Ajansı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kazımcan Karataş ve sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

