Fabrika faciası sonrası sosyal medyada skandal paylaşımlar

Kocaeli’de 6 kişinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikası yangısının ardından, sosyal medyada ölenlere hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yapılması büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olundu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepkilere neden oldu.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki iki katlı tesiste sabah saat 09.00 civarında çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle hızla büyüyerek tüm binayı sardı ve bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 7 kişi de yaralandı. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" adlı Telegram sayfasında, hayatını kaybedenler hakkında hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. D.Y.A. ve B.T. isimli kullanıcıların, ölenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yorumlar yaptığı, tepkiler üzerine yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri belirtildi. Ayrıca söz konusu şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları kaydedildi. Şahıslar hakkında şikayette bulunulduğu öğrenildi.

