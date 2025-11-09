BIST 10.925
DÜNYA

6,8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi

6,8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Can kaybı yok

6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Tsunami uyarısı

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

