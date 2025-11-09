BIST 10.925
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar

Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı Taksim Meydanı programında, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler sarfetti. Yarkadaş, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ölmesini istiyorlar” dedi. İşte detaylar…

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş, konuşması sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok eden bir iddiada bulunarak, "Kılıçdaroğlu ölsün istiyorlar!" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖLMESİNİ İSTİYORLAR!"

Gazeteci Barış Yarkadaş, programdaki açıklamalarında, “Kılıçdaroğlu ölsün istiyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölmesini istiyorlar. Ofisinin kirasını soranlar, önce Aziz İhsan Aktaş'tan hesap sorsunlar." dedi.

