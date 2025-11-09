Yangın çıkan fabrikada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin otopsi işlemleri İstanbul'da yapıldı.
Çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin yakınları da kurumun dışarısında otopsinin tamamlanmasını bekledi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin cenazesi defin işlemleri için tekrar Kocaeli'ne götürüldü.