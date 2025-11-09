BIST 10.925
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dilovası'ndaki yangına ilişkin taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz."

