BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak

Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında önce Maccabi Rapyd'i ardından Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek.

Abone ol

Her iki müsabakada da İsrailli taraftarlar yer almayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.

Daha önce Litvanya'da konuk etmişti

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmişti.

2023-2024 sezonunda Maccabi Rapyd'le Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon lige alınan Hapoel IBI'le Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 eksik var
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 eksik var
Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek
Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek
Dökülen saçlar vücudun bir alarmı olabilir
Dökülen saçlar vücudun bir alarmı olabilir
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Yerlikaya’dan polislerin özlük hakları açıklaması: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
Yerlikaya’dan polislerin özlük hakları açıklaması: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
Yangın çıkan fabrikada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
Yangın çıkan fabrikada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
İzmir'de hastayı MR cihazında unuttular! Soruşturma başlatıldı
İzmir'de hastayı MR cihazında unuttular! Soruşturma başlatıldı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de!
Eğlence mekanının önünde gelip ateş açtı
Eğlence mekanının önünde gelip ateş açtı
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
Gemlik'te dalış faciası: Genç vatandaş boğularak can verdi
Gemlik'te dalış faciası: Genç vatandaş boğularak can verdi
Tammy Abraham: Bence sezonun gollerinden birini attım
Tammy Abraham: Bence sezonun gollerinden birini attım