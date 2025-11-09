BIST 10.925
AKP'li Şamil Tayyar'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert yanıt!

AK Parti’nin eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamayla tartışmalara sebep olmuştu. Katıldığı bir televizyon programında Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak konuşan Şamil Tayyar'a, Başarır “İbretlik bir tip varsa o sensin!” ifadelerini kullandı. Başarır'ın bu sözlerine Şamil Tayyar'dan yanıt gecikmedi.

AK Parti’nin eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'ın, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklama tartışmaya yol açtı.

Katıldığı bir televizyon programında bazı ifadelerde bulunan Tayyar, “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef alan Tayyar, “Bunu fazlasıyla hak etti” dedi. Tayyar’ın bu açıklamaları CHP cephesinde tepkiyle karşılandı.

"İBRETLİK TİP VARSA O DA SENSİN"

CHP’li Ali Mahir Başarır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Tayyar’a yanıt verdi.
Başarır, “İbretlik bir tip varsa o sensin!” ifadelerini kullanarak, Tayyar’ın geçmişte FETÖ’ye ilişkin sözlerini hatırlattı.

Paylaşımında Tayyar’ın 2012 yılına ait bir videosuna da yer veren Başarır, “2012’de övdüğün, ‘tek referans noktam’ dediğin FETÖ’nün taktikleriyle bugün hâlâ siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!” ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır'ın paylaşımının üzerine Şamil Tayyar'dan da yanıt gecikmedi. X hesabından yeni bir paylaşım yapan Tayyar:

''Çirkin dili ve üslubuyla hem partisi CHP’yi hem Türk siyasetini zehirleyen Ali Mahir Başarır, bugüne dair sözü olmayınca arkeolojik kazı yapmış.

Küçük aklıyla, başı sonu kesilerek tahrip edilmiş video üzerinden FETÖ ilişkilendirmesi yapıyor.

Devletin ve toplumun ‘cemaat’ olarak tanıdığı dönemde karşı olanlar, kriminal hale gelince koruma kalkanı oluşturdular.

FETÖ yayın organlarının önünde nöbet tuttular, Zekeriya Öz’e kahraman muamelesi yaptılar, FETÖ talimatıyla Bank Asya’da para yatırma kuyruğuna girdiler, 15 Temmuz’da sokağa çıkanlara tepki gösterdiler.

Sicili bozuk olanlar yine de FETÖ terazisinde tartacak birilerini arıyorlarsa genel başkanlarından başlayabilir.

Özgür Bey kusura bakmasın, tartışmaları kendi bağlamından koparmak istemem ama bunu Ali Mahir başardı.'' ifadelerini kullandı. İfadelerini görsellerle de destekledi.

