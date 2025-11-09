15 ay boyunca İstanbul'un en lüks otelinde konakladı! Mourinho, Fenerbahçe'ye öyle bir fatura bırakmış ki..

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre Mourinho, İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'deki en lüks suit odada konakladı ve 15 ay için sarı-lacivertli kulübe 36,5 milyon TL'lik bir fatura bıraktı.