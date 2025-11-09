15 ay boyunca İstanbul'un en lüks otelinde konakladı! Mourinho, Fenerbahçe'ye öyle bir fatura bırakmış ki..
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, 15 aylık Türkiye macerası boyunca Boğaz kıyısındaki otelde yaşamıştı. Tazminatı ile gündem olan Portekizli teknik direktörün otel faturası da dudak uçuklattı.
Fenerbahçe'ye büyük beklentiler ile imza atan Jose Mourinho, 15 ay süren Türkiye macerasında sık sık girdiği polemikler ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Görkemli bir imza töreni ile Türkiye'ye gelen Mourinho, sessiz sedasız Türkiye'den ayrılırken beraberinde Fenerbahçe için de ağır bir fatura bıraktı.
Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'den alacağı tazminatın tam miktarı bilinmese de, İstanbul'un en lüks otellerinden birinde konaklayan Mourinho'nun geride bıraktığı otel ücreti adeta dudak uçuklattı.
Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre Mourinho, İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'deki en lüks suit odada konakladı ve 15 ay için sarı-lacivertli kulübe 36,5 milyon TL'lik bir fatura bıraktı.