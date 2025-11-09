Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı

Lionel Messi hem gol atmaya hem de asist yapmaya devam ediyor… Arjantinli yıldız futbol tarihinde 400 asist yapan ilk oyuncu oldu.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Amerika’da şov yapmaya devam ediyor.. Inter Miami ile Nashville, Amerika MLS Ligi kupa maçının birinci turunda karşı karşıya geldi. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı Inter Miami 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Lionel Messi, 2 gol 1 asistle kader maçında yıldızlaştı ve tarihinde ilk kez Inter Miami’ye playoff’ta tur atlattı.

400.ASİSTE ULAŞTI

Arjantinli süperstar yaptığı asistle tarihe geçmeyi başardı… Messi futbol tarihinde 400 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.