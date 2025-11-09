BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  SPOR

Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı

Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı

Lionel Messi hem gol atmaya hem de asist yapmaya devam ediyor… Arjantinli yıldız futbol tarihinde 400 asist yapan ilk oyuncu oldu.

Abone ol

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Amerika’da şov yapmaya devam ediyor..  Inter Miami ile Nashville, Amerika MLS Ligi kupa maçının birinci turunda karşı karşıya geldi.  Chase Stadyumu'nda oynanan maçı Inter Miami 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Lionel Messi, 2 gol 1 asistle kader maçında yıldızlaştı ve tarihinde ilk kez Inter Miami’ye playoff’ta tur atlattı.

400.ASİSTE ULAŞTI

Arjantinli süperstar yaptığı asistle tarihe geçmeyi başardı… Messi futbol tarihinde 400 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması! Karar mahkemenin önünde
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması! Karar mahkemenin önünde
6,8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi
6,8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dilovası'ndaki yangına ilişkin taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dilovası'ndaki yangına ilişkin taziye mesajı
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak
Fabrika faciası sonrası sosyal medyada skandal paylaşımlar
Fabrika faciası sonrası sosyal medyada skandal paylaşımlar
AK Parti'li Şamil Tayyar'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert yanıt!
AK Parti'li Şamil Tayyar'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert yanıt!
500 bin konut için başvurular başlıyor! Kimlik numarası detayına dikkat edin
500 bin konut için başvurular başlıyor! Kimlik numarası detayına dikkat edin
Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak
Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 eksik var
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 eksik var
Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek
Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek