Niğde'de "güzelavrat" otundan zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde'nin merkeze bağlı Karaatlı beldesinde aynı aileden 11 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam yemeği sonrası bulantı ve rahatsızlık şikayeti yaşayan aynı aileden B.N.Ö. (26), Z.R. (26), İ.S. (34), S.Ö. (53), M.Ö. (21), M.Ö. (30), B.Ö. (19), R.Ö. (31), M.Ö. (26), Ş.A.Ö. (4) ve M.Ö.'nün (80) sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, durumları ağır olan M.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

