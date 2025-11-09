BIST 10.925
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı kişinin bıçakla yaraladığı bir otelin güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyardı.

Bir süre sonra güvenlik görevlileri ile 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.T, güvenlik görevlisi Göker'i bıçakla yaraladı. Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Göker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler bölgede görevli bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Göker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

