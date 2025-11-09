BIST 10.925
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı

Türkiye'den yılın 10 ayında 10 milyar 135 milyon 630 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 219 ülke ve serbest bölgeye toplam 9 milyon 565 bin 666 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 10 milyar 135 milyon 630 bin dolar gelir elde eden sektörün ihracatı, miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalırken değerde yüzde 4,3 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel gıda piyasalarında jeopolitik riskler ve iklim koşullarının yanı sıra klasik arz-talep döngülerinin de etkili olduğuna dikkati çekti.

Karadeniz hattındaki daralma nedeniyle dünya tahıl ticaretinin yaklaşık üçte birini etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Türkiye'nin stratejik öneminin daha da arttığını belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası girişimlerimiz ve ticari bağlantılarımız, son birkaç yılda ortaya çıkan fırsatları hızla değerlendirebilmemizi ve pazar anlamında ciddi kazanımlar elde etmemizi sağladı. Ekim ayında neredeyse tüm sektörlerde satın alma faaliyetleri gerilerken tek genişlemenin gıda ürünleri alanında olması, sektörün ekonomik dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyuyor."

