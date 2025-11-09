BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı

Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı

İstanbul Çatalca'da geçen nisan ayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Sinem Çeşim'in katledildiği villa kaçak yapı çıktı. Villa belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Abone ol

9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan villada kadın cinayeti yaşandı.

 Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli Tanrıkulu, Çeşim'i bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin işlendiği villanın kaçak olduğunun belirlendi. Kaçak villaya ilişkin çalışma başlatan belediye ekipleri çalışma başlattı. Villada yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı çıktı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ VİLLA YIKILDI

Jandarma ve zabıta eşliğinde olay yerine gelen ekipler, yıkımı gerçekleştirdi. 

Ayrıca cinayetin işlendiği villanın yanında bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...
Çin, ABD’ye ihracat yasağını askıya aldı
Çin, ABD’ye ihracat yasağını askıya aldı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD duyurdu, panik yarattı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD duyurdu, panik yarattı
Niğde'de "güzelavrat" otundan zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Niğde'de "güzelavrat" otundan zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı
Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması! Karar mahkemenin önünde
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması! Karar mahkemenin önünde
6,8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi
6,8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dilovası'ndaki yangına ilişkin taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dilovası'ndaki yangına ilişkin taziye mesajı
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak