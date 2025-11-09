Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı

İstanbul Çatalca'da geçen nisan ayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Sinem Çeşim'in katledildiği villa kaçak yapı çıktı. Villa belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan villada kadın cinayeti yaşandı.

Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli Tanrıkulu, Çeşim'i bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin işlendiği villanın kaçak olduğunun belirlendi. Kaçak villaya ilişkin çalışma başlatan belediye ekipleri çalışma başlattı. Villada yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı çıktı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ VİLLA YIKILDI

Jandarma ve zabıta eşliğinde olay yerine gelen ekipler, yıkımı gerçekleştirdi.

Ayrıca cinayetin işlendiği villanın yanında bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkıldı.