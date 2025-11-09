Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası

Galatasaray’ı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin, Nijeryalı forvetin dünya futbolunun en elit santrforları arasında olduğunu vurguladı.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, NOW Spor’da Galatasaray’ı değerlendirirken Victor Osimhen’e övgüler yağdırdı. Metin, Nijeryalı golcünün performansını “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Metin açıklamasında,"Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur. Haaland'ın olduğu takım (Manchester City) dahil, benim nazarımda. Haaland'ın da önünde. Koy Barcelona'ya 1. santrfor. Belki biraz Mbappe önde, belki biraz. Onun dışında her yerde 1 numara." ifadelerini kullandı.