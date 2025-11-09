BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası

Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası

Galatasaray’ı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin, Nijeryalı forvetin dünya futbolunun en elit santrforları arasında olduğunu vurguladı.

Abone ol

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, NOW Spor’da Galatasaray’ı değerlendirirken Victor Osimhen’e övgüler yağdırdı. Metin, Nijeryalı golcünün performansını “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Metin açıklamasında,"Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur. Haaland'ın olduğu takım (Manchester City) dahil, benim nazarımda. Haaland'ın da önünde. Koy Barcelona'ya 1. santrfor. Belki biraz Mbappe önde, belki biraz. Onun dışında her yerde 1 numara." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...
Çin, ABD’ye ihracat yasağını askıya aldı
Çin, ABD’ye ihracat yasağını askıya aldı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD duyurdu, panik yarattı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD duyurdu, panik yarattı
Niğde'de "güzelavrat" otundan zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Niğde'de "güzelavrat" otundan zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı
Messi rekor üstüne rekor kırdı! Adını yine tarihin altın sayfalarına yazdırdı
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti
Terör listesinden çıkarılan Şara ABD'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması! Karar mahkemenin önünde
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması! Karar mahkemenin önünde