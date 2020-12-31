BIST 1.478
DOLAR 7,45
EURO 9,15
ALTIN 454,72
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Fenerbahçe'de stoper transferine iki aday

Fenerbahçe stoper bölgesi için transfer yapacak. Listede iki aday var. Öte yandan Fenerbahçe, bir de golcü transferi yapacak.

Abone ol

Fenerbahçe'ni kanayan yarası savunma göbeği için ara dönemde yeni bir hamle hazırlığında. Ali Koç döneminde en çok transfer yapılan mevkii olan stopere iki yeni aday var. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, liste başındaki Yunan Sokratis’le görüştü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Arsenal’de kadro dışı kalan 32’lik stoper çok sayıda talibi olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin yıllık 2,5 milyon avrodan iki senelik teklifine sıcak bakıyor. Mesut Özil ve Pelkas’tan bilgi alan Sokratis’e yapılan en iyi teklifin Fenerbahçe’den olduğu da biliniyor.

Lazio’yla pazarlık
Sokratis’in alternatifi ise Lazio’nun sembol isimlerinden Stefan Radu. Fenerbahçe, 14 yıldır İtalyan ekibinde forma giyen 34’lük Rumen’i çok istese de onun ne ayrılmaya niyeti var ne de Inzaghi’nin savunma liderini yollamaya.

Son aday Felipe Caicedo
Öte yandan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç için yapılan kiralama teklifini geri çeviren Lazio’nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo’ya talip oldu. İtalyan ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcü için masaya oturmaya sıcak bakıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın’da İl dışından gelenlere PCR testi uygulanıyor
Antalya'da emekli polis memurundan acı haber: Teknesinde ölü bulundu
Yılbaşında televizyonda ne var 2021 kanalların yılbaşı program listesi
Hasan Akgün açıkladı! Büyükçekmece Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 592 TL oldu
Filyasyon görevlisi, 'meyve yiyin' dedi aldığı cevap şok etti! 'Bizim evde meyve yok'
Kayseri'de şok! Kovid-19 karantinasındaki kişi evinde ölü bulundu
Kasım Süleymani suikastında şok iddia! Saldırıda İngilizlerin de payı var!
Lionel Messi, ABD yolcusu! Lüks daire bile aldı
Hatay’da doktor Adnan Ezelsoy koronavirüsten hayatını kaybetti
Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Yorumlar