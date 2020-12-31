Fenerbahçe'de stoper transferine iki aday

Fenerbahçe stoper bölgesi için transfer yapacak. Listede iki aday var. Öte yandan Fenerbahçe, bir de golcü transferi yapacak.

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Fenerbahçe'ni kanayan yarası savunma göbeği için ara dönemde yeni bir hamle hazırlığında. Ali Koç döneminde en çok transfer yapılan mevkii olan stopere iki yeni aday var. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, liste başındaki Yunan Sokratis’le görüştü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Arsenal’de kadro dışı kalan 32’lik stoper çok sayıda talibi olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin yıllık 2,5 milyon avrodan iki senelik teklifine sıcak bakıyor. Mesut Özil ve Pelkas’tan bilgi alan Sokratis’e yapılan en iyi teklifin Fenerbahçe’den olduğu da biliniyor.

Lazio’yla pazarlık

Sokratis’in alternatifi ise Lazio’nun sembol isimlerinden Stefan Radu. Fenerbahçe, 14 yıldır İtalyan ekibinde forma giyen 34’lük Rumen’i çok istese de onun ne ayrılmaya niyeti var ne de Inzaghi’nin savunma liderini yollamaya.

Son aday Felipe Caicedo

Öte yandan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç için yapılan kiralama teklifini geri çeviren Lazio’nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo’ya talip oldu. İtalyan ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcü için masaya oturmaya sıcak bakıyor.